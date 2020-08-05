"أرميا 2020": عرض كبير لآلات كشف المتفجرات

يحتوي معرض "أرميا 2020" الذي تنطلق فعالياته في 23 أغسطس/آب، على آلات هندسية خاصة بالقوات المسلحة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح المهندسين سيعرض أكثر من 60 آلة وجهازا خلال معرض "أرميا 2020" المقام في بلدة كوبينكا في ريف موسكو.

وتضم معروضات سلاح المهندسين آلات هندسية وأجهزة البحث عن المتفجرات وإبطال مفعولها، وأدوات المهندسين العسكرييين والوسائط الأخرى التي يستخدمها المهندسون العسكريون أثناء قيامهم بالمهام المطروحة عليهم.

وتوجد ضمن المعروضات آلات هندسية مستقبلية وأحدث الأجهزة التي خصصت للبحث عن المتفجرات في البيئات المختلفة وكشفها وتمييزها.

ويعتبر معرض "أرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة. وتنظمه وزارة الدفاع الروسية. وتنطلق فعاليات معرض "أرميا 2020"، في 23 أغسطس وتستمر حتى 29 أغسطس