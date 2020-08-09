بيلاروسيا تختبر نظام الدفاع الجوي المحدث "أوسا"... فيديو

أجرت بيلاروسيا اختبارات إطلاق النار من نظام الصواريخ "أوسا" المحدث، وكانت الاختبارات ناجحة.

وفقًا للجنة العسكرية الصناعية في جمهورية بيلاروسيا، بدأ العمل في نقل مجمع "أوسا" إلى هيكل جديد بعجلات في عام 2017. لحل المشكلة، تم تغيير مفهوم البناء العام للمركبة القتالية بشكل جذري. نتيجة لذلك، تلقى نظام الصواريخ للدفاع الجوي هيكل سلسلة ماز-6317.

بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب مكبرات صوت رئيسية لأجهزة الاستقبال، ونظام لقياس مدى تتبع الهدف ومحطات الرؤية للصواريخ، ونظام اكتشاف الإشارات الخطأ. أتاح تحديث الأنظمة الرئيسية لنظام الدفاع الجوي أوسا إمكانية ليس فقط زيادة كفاءة استخدامه، ولكن أيضًا لزيادة عمر الخدمة، وكذلك لتحسين ظروف عمل المشغلين.

أثناء اختبار إطلاق النار في ميدان التدريب 174 للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، تم بنجاح تدمير الأهداف التي تحاكي مروحية تحوم وطائرة مسيرة على خلفية التشويش السلبي والانعكاس من الأجسام المحلية.

من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير في المجمع الحديث في سبتمبر/أيلول 2020.