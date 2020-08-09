الصين تطور مركبة إنقاذ على أساس دبابة "تايب 15"... صور

تقوم صناعة الدفاع الصينية، بعد إطلاق الدبابة الجديدة تايب 15، بإنشاء نماذج مختلفة من المعدات على أساسها. لذلك، ظهرت الصور الأولى لمركبة إنقاذ مصفحة، والتي رصدت أثناء النقل.

بالنظر إلى أن "تايب 15" مخصصة للاستخدام في التضاريس الوعرة، بما في ذلك في الظروف الجبلية، فإن الحاجة إلى مثل هذه الآلة كبيرة جدًا. تم صنعها وفقًا للتخطيط الكلاسيكي لتقنية المركبات المشابهة. على الجانب الأيسر توجد غرفة قيادة حيث يوجد الطاقم. هناك فتحات على السطح. هناك، على ما يبدو، سيتم تركيب مدفع رشاش W-85 عيار 12.7 ملم للدفاع عن النفس، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

من المخطط تركيب معدات رافعة بالقرب من غرفة القيادة؛ هناك رافعات خاصة. عند دخول الخدمة، ستزود أيضًا بجرافة.

من المفترض أن تكون قوة المحرك مماثلة لقوة المحرك في الدبابة الأساسية وهي 1000 حصان.