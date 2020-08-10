مروحية "التمساح" المحدثة تقوم بأول رحلة

أفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الاثنين، أن مروحية الاستطلاع والهجوم الحديثة "كا-52إم" قامت بأول رحلة لها.

وصرحت الوزارة: "أجرت شركة "بروغريس" في "مروحيات روسيا" (ضمن "روستيخ") الرحلة الأولى للنموذج الأولي للمروحية "كا-52" الحديثة. سيتم استخدام أفضل الحلول التقنية التي تم استخدامها مسبقا في المروحيات، التي تم إنتاجها لوزارة الدفاع أو للتصدير".

تم تجهيز المروحية بنظام إلكتروني بصري مطور مع مدى أبعد للكشف عن الأهداف والتعرف عليها، ومحرك رقمي جديد ، مما سيحسن دقة التصويب عند الإطلاق من المدفع. زودت كا-52 المحدثة أيضًا بنظام رادار جديد مرحلي نشط وصاروخ موجه بمدى أبعد.

تم تجهيز الشفرات الدوارة بعنصر تسخين أكثر قوة، الذي سيسمح للطائرة بالعمل في ظروف القطب الشمالي. المروحية مجهزة بعجلات هبوط ذات قدرة تحمل عالية ومقاومة للتآكل، بالإضافة إلى معدات إضاءة.

تحتوي "التمساح" الحديثة أيضًا على مقصورة قيادة داخلية جديدة، والتي ستضمن تلبية المتطلبات الحديثة، بما في ذلك عند القيادة في الظلام باستخدام نظارات الرؤية الليلية.