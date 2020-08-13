"أرميا 2020": أول عرض أسلحة مضادة لصواريخ كروز

تشتمل فعاليات "أرميا 2020" على عرض طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي. وسيتم عرضها في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" في ريف العاصمة الروسية موسكو، وفي عدد من ميادين الرماية والتجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية من بينها ميدان ألابينو وميدان أشولوك.

وستشارك القوات الجوية الروسية بالطائرات والأسلحة المتوفرة حاليًا والتاريخية والمستقبلية.

وسيشاهد ضيوف "أرميا 2020" استعراضات جوية باهرة تقوم بها فرق الطيران البهلواني "روسكيه فيتيازي" و"ستريجي" و"بركوتي" و"بيرفي بوليوت".

وسيشهد ميدان أشولوك الواقع في مقاطعة أستراخان لأول مرة عمليات العرض الحي لإمكانيات أسلحة وآليات القوات الجوية.

60 طائرة

وقال الجنرال سيرغي درونوف، نائب قائد القوات الجوية الروسية، في تصريح خاص لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) إن معرض الأسلحة والمعدات العسكرية المقام في ميدان ألابينو في ريف موسكو سيحتوي على نحو 60 تقنية جوية من بينها 7 طائرات مسيرة دون طيار.

ومن بين الفعاليات التي تنظمها القوات الجوية الروسية في ميدان ألابينو خلال معرض "أرميا 2020" عرض الإمكانيات القتالية لوسائل مكافحة الصواريخ الجوالة (كروز) والطائرات المسيرة دون طيار. وسيتم عرضها في 26 أغسطس/آب. ولم تشهد دورات "أرميا" السابقة عمليات عرض إمكانيات الأسلحة من هذا النوع.

وتنطلق فعاليات "أرميا 2020" في 23 أغسطس وتستمر حتى 29 منه.