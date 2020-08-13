الصين تعرض قاذفة جديدة أثناء التدريبات

عرضت الصين قاذفة جديدة من طراز "H-6J" في مناورات أجريت مؤخرا، وللمرة الأولى لفتت انتباه عامة الناس، حسبما كتبت وسائل إعلام صينية.

تم رصد القاذفة الصينية الجديدة خلال تدريب في بحر الصين الجنوبي.

كتبت صحيفة Nanfanwang أن "القوات البحرية العسكرية للمنطقة العسكرية الجنوبية نفذت مؤخرًا طلعات عديدة على متن قاذفات "H-6G" و"H-6J" للمشاركة في التدريبات في بحر الصين الجنوبي. ولأول مرة، عرضت H-6J للمجتمع".

يشير الخبراء الصينيون إلى أن "H-6J" قوة مهمة للصين في حماية الشريط الساحلي.

القاذفة "H-6J" هي نسخة صينية مرخصة من القاذفة السوفيتية تو-16 النفاثة. هي حاملة أسلحة نووية.