"أرميا 2020": القوات الروسية تعرض دبابة تتألق في مسابقة الألعاب العسكرية الدولية

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المعرض الذي تقيمه القوات البرية في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" في ريف العاصمة موسكو، سيضم أصنافا حديثة من سلاح وعتاد القوات البرية.

الدبابة الناجحة

وتشتمل المعروضات على دبابات "تي-72بي3" و"تي-80أو-1يي" و"تي-90أ". ومن الجدير ذكره أن دبابة "تي-72بي3" تنجح بإبراز إمكانياتها وقدراتها في سباق الدبابات ضمن الألعاب العسكرية الدولية منذ عام 2014. وقد ازدادت قدراتها الحركية بعد أن خضعت للعملية التحديثية التطويرية التي تضمنت أيضا تزويد الدبابة بنظام أسلحة جديد وتعزيز تحصينها ضد المقذوفات المضادة للدبابات.

المدرعة المطورة

ويتمثل عتاد المشاة الآلية في مركبتي القتال المدرعتين "بي إم بي 3" و"بي إم بي 2" وناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر 82أ"، وهي آلية مطورة تتميز بوجود برج الأسلحة الجديد الذي يحتوي على مدفع أوتوماتيكي. وخضع محركها ومجموعة نقل الحركة أيضا للعملية التحديثية التطويرية.

الصواريخ

وتشارك قوات الصواريخ التابعة للقوات البرية في المعرض بمنظومة صواريخ "إسكندر إم" التكتيكية وهي المنظومة الصاروخية التكتيكية العملياتية الوحيدة في العالم التي تستطيع إطلاق صاروخين من المنصة الواحدة في آن واحد. وتصيب صواريخ "إسكندر" أهدافها بدقة عالية تقارب 100 في المئة.

وستتمثل المدفعية في راجمتي الصواريخ "تورنادو إس" و"تورنادو غي" ومدفع "مالكا" الذاتي الحركة ومدفع هاوتزر "مستا-إس إم" الذاتي االحركة ومدفع هاون "تولبان" الذاتي الحركة وغير ذلك من قطع المدفعية.

وتنطلق فعاليات "أرميا 2020" في 23 أغسطس/آب وتستمر حتى 29 أغسطس.