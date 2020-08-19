لأول مرة في روسيا... "كلاشنيكوف" تنتج بندقية ذكية

ونشرت شركة "كلاشنيكوف" مقطع فيديو تظهر فيه بدعتها الجديدة والتي تعد أول بندقية ذكية "سمارت" على أساس بندقية "إم إر-155" MP-155، مشيرة إلى إمكانية ربط البندقية المبتكرة بالهاتف الذكي "سمارت فون".

وبحسب الشركة يتم ربط بندقية كلاشنيكوف الذكية بالهاتف النقال الذكي عبر الشاشة التي تحملها البندقية عبر جهاز متميز والتي تظهر فيها المعلومات عن الوقت ومكان وجود صاحب البندقية والصور التي تلتقطها الكاميرا.

وسيتم عرض بندقية كلاشنيكوف الذكية في معرض "أرميا 2020" المقام في روسيا الذي ستنطلق فعالياته في 23 أغسطس/آب.

كما سيظهر في هذا المعرض الذي ستستمر فعالياته حتى 29 أغسطس رشاش جديد من نوع "كلاشنيكوف" هو "أكا-19".