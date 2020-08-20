روسيا تبدأ تصدير أحدث طراز لبنادق كلاشنيكوف

أعلن المدير العام لشركة "كلاشنيكوف" الروسية، دميتري تاراسوف، أن الشركة بدأت تصدير البنادق الهجومية من طراز "أ كا - 12" إلى البلدان المجاورة.

وقال تاراسوف: "في الوقت الحالي، يجري العمل على إدخال (البنادق) في خدمة وكالات إنفاذ القانون الأخرى (بالإضافة إلى وزارة الدفاع الروسية). كما بدأت الإمدادات إلى الدول المجاورة"، ولم يحدد مدير الشركة الدول التي يتم توريد البنادق إليها.

وأوفت الشركة بالتزاماتها تجاه وزارة الدفاع الروسية بتسليمها بنادق "أ كا - 12" المتفق عليها لعام 2020، وأضاف تاراسوف، أن المصنع الرئيسي في مدينة إيجيفسك قد بدأ بإنتاج البنادق لوزارة الدفاع الروسية لعام 2021.

وتم تطوير "أ كا - 12" و"أ كا 15" من عيار 5.45 و7.62 ملم من قبل الشركة وفق برنامج "راتنيك"، وتعتبر "أ كا - 12" منصة جديدة ويتم على أساسها التخطيط لإنتاج أسلحة من عيارات مختلفة وأغراض مختلفة، عسكرية ومدنية. والنسخة المدنية من "أ كا - 12" تسمى "أ كا تي إر 3".