الصورة الأولى لرشاش كلاشينكوف الجديد

ظهرت الصورة الأولى للمدفع الرشاش الواعد RPL-20 على الإنترنت، الذي تطوره شركة "كلاشينكوف" بطلب من وزارة الدفاع.

يذكر أنه خلال الاختبارات العسكرية لمدفع رشاش RPK-16، الذي طورته كلاشينكوف بمبادرة خاصة منها، كان لدى الجيش عدد من التعليقات والاقتراحات التي تم أخذها في الاعتبار عند إنشاء سلاح جديد.

ظاهريًا، يختلف RPL-20 اختلافًا كبيرًا عن RPK-16: لقد تغير شكل أنبوب مخرج الغاز، وأصبح جهاز الرؤية أعلى، وأصبحت السبطانة أطول. السلاح له قبضة مختلفة.

لم يتم الكشف عن خصائص المدفع الرشاش الجديد. سيتم تقديم السلاح في منتدى "أرميا-2020".