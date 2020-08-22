عرض دبابة أمريكية في منتدى "أرميا-2020"

سيتم عرض العربات المدرعة لدول التحالف المناهض لهتلر لأول مرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا-2020" في يكاترينبورغ، من بينها الدبابة السوفيتية الأسطورية تي-34، وأضخم دبابة في فئتها إم3 "ستيوارت" الأمريكية، ودبابة المشاة البريطانية المتوسطة "ماتيلدا".

وفقًا للخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية المركزية، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الضيوف من رؤية المدفعية السوفيتية ذاتية الدفع سو-5-2 وسو-76إم وراجمة الصوواريخ بي إم-8-24 وبي إم-8-48 والمركبة المدرعة بي أ-10إم، وسيارة "فيليس-إم في". قدم كل هذه المعدات للمنتدى متحف شركة أورال للتعدين.

سيكون من الممكن أيضًا إلقاء نظرة على محطة الكشاف المضادة للطائرات على أساس زيس-5 ومدفع مضاد للدبابات عيار 76 ملم زيس-3. وفرتها للمنتدى حديقة باتريوت العسكرية الوطنية في فيرخنيايا بيشما، مقاطعة سفيردلوفسك.

كما سيتم في إطار المنتدى تنظيم معرض يضم أكثر من 150 نموذجًا حديثًا من المعدات التي تعمل في المنطقة العسكرية المركزية. في يكاترينبورغ، سيعقد المنتدى في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس في ملعب تدريب سفيردلوفسكي.