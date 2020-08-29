"سو-27" الأوكرانية تقتلع لافة طريق أثناء التمرين...فيديو

وقع الحادث على طريق "كييف- تشوب" السريع أثناء هبوط اختباري على طريق سريع. تُظهر اللقطات طائرة مقاتلة تحلق فوق الطريق وتقتلع لافتة طريق.

بعد ذلك، تبدأ الطائرة سو-27 في الارتفاع، بينما تظل شظايا اللافتة على مدخل الهواء.

وأعلنت الخدمة الصحفية للقيادة الجوية المركزية للقوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق، أن هذه التدريبات كانت عنصرًا لإعداد وتدريب المهام "من أجل حماية سيادة وسلامة أوكرانيا ومواطنيها".