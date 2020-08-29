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    غواصة

    فوربس تتحدث عن الغواصة الروسية الصينية "الغامضة"

    © Photo / Pixabay
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    لا تزال القوات البحرية لروسيا والصين، على عكس الولايات المتحدة، تمتلك غواصات هجومية غير نووية في الخدمة. فهي أرخص ولديها عدد من المزايا مقارنة بالنووية، خاصة في المنطقة الساحلية. الآن يدمج البلدان تقنياتهما لتطوير جيل جديد من الغواصات غير النووية، لكن أي نوع من الغواصات ما زال لغزا.

    كتب ساتون في مجلة فوربس عن هذا الأمر، محاولًا تقديم الغرض من المشروع الذي يسميه "الغامض".

    قامت روسيا ببناء العديد من أقوى وأكبر الغواصات في العالم، وتتقدم تقنيتها بكثير على تقنية الصين في هذا الصدد. خلال الحرب الباردة، طورت الصين صناعة بناء الغواصات بمساعدة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، التي قدمت مخططات لغواصة تعمل بالديزل والكهرباء بصواريخ باليستية من المشروع 629 وغواصات تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 633. زودت روسيا الصين مؤخرًا بغواصة هجومية من مشروع 877 "بالتوس".

    ومع ذلك، تمتلك الصين أيضًا القدرة التقنية على بناء غواصات من أي فئة، ولا يمكن الاستهانة بقدراتها. الاتجاه الأكثر تقدمًا في الصين هو بناء غواصات بمحطات طاقة لا تعتمد على الهواء. كانت روسيا رائدة في هذا المجال، ولكن فيما بعد توقف تطوير المشاريع مع محطات طاقة لا تعتمد على الهواء.

    - يمكن أن يكون استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن أيضًا اتجاهًا آخر. بدأت للتو في الظهور غواصات مزودة بمحطات طاقة ليثيوم أيون. أول من طور مثل هذه الغواصات اليابان، تليها كوريا الجنوبية وإيطاليا. وأشار المؤلف إلى أن الصين أدخلت هذه التكنولوجيا ويمكنها المضي قدمًا بجدية.

    يمكن أن يتألف التعاون من الجمع بين التقنيات - سيتم إنشاء البدن والإلكترونيات من قبل دولة، وأنظمة القتال والأسلحة من قبل دولة أخرى.

    يؤكد ساتون أنه ليس من الواضح بعد كيف تتناسب الغواصة المصممة بشكل مشترك مع القوات البحرية لكلا الدولتين. في روسيا، يروج مكتب تصميم "مالاخيت" لتصميمه الخاص للغواصة غير النووية إر-750في "سيرفال"  الواعدة. ويبلغ طولها حسب المشروع 65.5 مترا. ستتلقى الغواصة نوعًا مغلقًا من محطات الطاقة التي لا تعتمد على الهواء مع محرك توربيني غازي، يستخدم الأكسجين السائل القادم من خزان خاص. تم عرض نموذج المشروع في معارض مختلفة للأسلحة، كما تم عرضه في منتدى "أرميا-2020".

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, الصين, أسلحة, رصد عسكري, غواصة
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