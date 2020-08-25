تعاون روسي صيني في تصميم غواصات غير نووية

أعلن الممثل الرسمي للهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين تتعاونان في تصميم جيل جديد من الغواصات غير النووية.

موسكو -سبوتنيك. وقال الممثل خلال منتدى " أرميا- 2020 " لوكالة سبوتنيك: "نتعاون حاليا مع الجانب الصيني بشأن التصميم المشترك لجيل جديد من الغواصات غير النووية. ومن السابق لأوانه الحديث عن موعد الانتهاء".

إلى ذلك، أعلن رئيس وفد شركة "روستيخ" خلال معرض "أيرشو تشاينا-2018"، فيكتور كلادوف، أن روسيا وقعت عقداً لتزويد الصين بالأسلحة في ثلاثة مجالات: البحرية الجوية والبرية.

وانطلقت فعاليات المنتدى العسكري التقني "آرميا 2020"، في نسخته السادسة، يوم الأحد الماضي، في ضواحي العاصمة موسكو، وتتواصل حتى التاسع والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

وتتضمن فعاليات "آرميا 2020" عرض طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف العاصمة الروسية موسكو، وفي عدد من ميادين الرماية والتجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية، من بينها ميدان ألابينو وميدان أشولوك.