الطيران البحري الروسي من أربعة أساطيل يقوم برحلة أثناء المناورات...فيديو

في إطار التدريبات، حلقت 33 طائرة و 15 مروحية.

قال القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي يفمينوف، إن الطيران البحري للأساطيل الأربعة للبحرية الروسية قام برحلات متزامنة في إطار المناورات البحرية "درع المحيط-2020".

ووفقا له، في إطار التدريبات البحرية وتدريبات القتال، حلقت 33 طائرة و 15 مروحية بالإضافة إلى طائرات مسيرة تابعة لسلاح البحرية.

من بينها، كما حدد يفمينوف، ثماني طائرات وثلاث مروحيات من أسطول البحر الأسود، وست طائرات و 11 مروحية من أسطول بحر البلطيق، وتسع طائرات ومروحية واحدة من أسطول المحيط الهادئ، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

وأضاف يفمينوف أن 10 طائرات مضادة للغواصات من طراز تو-142 قامت برحلات مجدولة إلى المنطقة البحرية البعيدة فوق مياه البحر الأسود وبحر البلطيق والنرويج وبحر تشوكشي وبحر بوفورت، على طول طريق البحر الشمالي وفوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ.

وشدد القائد العام للبحرية على أنه "خلال الرحلات ، أظهرت أطقم الطيران البحري احترافية عالية، وأكدت استعدادهم القتالي لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في أي منطقة من محيطات العالم في أي ظروف للوضع".

كانت الطائرات التي تقوم بتنفيذ المهام في منطقة البحر البعيدة برفقة مقاتلات من دول الناتو. وأوضح يفمينوف أنه لم يكن هناك أي انتهاكات الإجراءات الأمنية والقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.