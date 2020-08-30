اختبار أحدث صواريخ المقاتلة "سو-57"

وقال أوبنوسوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على السؤال المقابل: "نعم هذه العملية مستمرة".

وفقا له ، فإن سو-57 منذ البداية كانت تطور ليكون السلاح في الداخل، حتى تكون أقل وضوحا للرادارات، وأضاف المدير العام للشركة أنه "في هذا الصدد، يتم فرض متطلبات معينة على معايير الكتلة والحجم لوسائل التدمير الموجودة داخل بدن الطائرة، مع الحفاظ على الخصائص التقنية، والتي تحدد مع الناقل فعالية المجمع العسكري".

يشار إلى أن "سو-57" هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. حلقت لأول مرة في عام 2010، إن الجمع بين القدرة العالية على المناورة والقدرة على أداء رحلة أسرع من الصوت، بالإضافة إلى مجمع حديث من المعدات على متن الطائرة وعدم وضوحها للردارات توفر للطائرة سو-57 التفوق على منافسيها.