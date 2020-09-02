البنتاغون يعلن عن اختبارات نماذج أولية لصاروخ كروز أسرع من الصوت

أعلن مكتب مشاريع الأبحاث المتقدمة في وزارة الدفاع الأمريكية (DARPA) عن الانتهاء بنجاح من إحدى مراحل اختبار نموذجين أوليين لمفهوم سلاح أسرع من الصوت (HAWC).

وجاء في البيان: "أعلنت DARPA والقوات الجوية الأمريكية اليوم عن الانتهاء بنجاح من اختبارات نسختين من مفهوم الأسلحة النفاثة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (HAWC)، والتي تم خلالها ربط النماذج الأولية بجسم الطائرة الحاملة، والمطورون مستعدون لبدء الاختبارات الأولى خلال السنة التقويمية".

يتم إنشاء صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت يتم إطلاقه من الجو في إطار برنامج يعرف باسم HAWC.

يجري حاليًا تطوير عدة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في الولايات المتحدة. وكان البنتاغون قد اعترف سابقًا بأنه متخلف عن روسيا والصين في هذا المجال.