فعال في كل الظروف... سلاح جديد للمدرعات (فيديو)

صنعت روسيا مدرعة منقطعة النظير من فئة ناقلات الجنود، تم عرضها في معرض "أرميا 2020" الذي أقيم في ريف موسكو الأسبوع الماضي.

وتتميز المدرعة الجديدة المسماة بـ"بي تي إر-بي إم" التي لا يوجد لها مثيل باحتوائها على سلاح لا تحمله المدرعات المماثلة الأخرى هو مدفع 2.42 عيار 30 ملم.

وذكرت قناة القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن ألكسندر بيريغوفوي، نائب المدير العام لشركة التصنيع العسكري التي صنعت مدرعة "بي تي إر-بي إم" أن هذا المدفع وذخائره تزن 1900 كغ، وأن زاوية ارتفاعه تبلغ 70 درجة. ويمكن إدخال القذائف إلى المدفع من داخل برج الأسلحة الذي يحتوي على المدفع ومن الخارج على نحو سواء.

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كما تم تجهيز مدرعة "بي تي إر-بي إم" بمواسير متميزة لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وثمة ميزة أخرى ترضي العسكريين هي إمكانية التحكم في المدفع يدويا في حال انقطاع التيار الكهربائي أو قطع الإلكترونيات، ويمكن تشغيل هذه المدرعة والتحكم في برج الأسلحة فيها في كل الظروف.

وظهرت في نفس المعرض آليات أخرى تنتجها شركة التصنيع العسكري الروسية من بينها سيارة "أتليت" العسكرية المعدة للتصدير إلى دول أخرى، والسيارة القادرة على اجتياز المستنقعات.