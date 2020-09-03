تسجيل
11:03 GMT03 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز

    ما هي منصات إطلاق الصواريخ العمودية التي أعلنت إيران عن تزويد المدمرات بها؟

    © AFP 2020 / Ebrahim Noroozi
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 21
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102939/17/1029391716_0:62:2435:1432_1200x675_80_0_0_3e78adbdb29fb9bc75009189d709514d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202009031046439607-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F/

    أعلنت إيران أنها ستزود مدمرات أسطولها البحري بنظام إطلاق عمودي لصواريخ كروز بعيدة المدى، وهو ما يمنح تلك السفن قدرة نيرانية هائلة تمكنها من ضرب عدد كبير من الأهداف المعادية في وقت قياسي.

    إيران
    © AP Photo / Sajjad Safari
    ‏تزويد مدمرات الجيش الإيراني بصواريخ كروز عمودية
    ذكر ذلك مدير منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الأدميرال أمير رستكاري، اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

    وتحدث تقرير لـ"سبوتنيك" بالنسخة الإنجليزية، أواخر 2019، عن تجهيز المدمرات الإيرانية بمنصات إطلاق عامودي لصواريخ كروز، مشيرا إلى أن هذه المنصات التي تعرف اختصارا بـ "في إل إس" تمكن المدمرات من إطلاق الصواريخ عموديا لضرب الصواريخ والطائرات المعادية.

    وتحتوي كل منصة إطلاق عمودي على عدد من الخلايا الخاصة بإطلاق الصواريخ عموديا، ورغم وجود أنواع متعددة من هذه المنصات، إلا أنها تقسم إلى نوعين هما منصات الإطلاق الساخن ومنصات الإطلاق البارد.

    - الإطلاق الساخن:

    في هذا النوع يبدأ محرك الصاروخ في العمل قبل خروجه من صومعة الإطلاق (الخلية) العمودي ويعتمد على نفسه بصورة كاملة في عملية الإطلاق.

    - الإطلاق البارد: 

    يتم دفع الصاروخ بضغط الغاز في البداية ولا يعمل محركه إلا بعد الخروج من صومعة الإطلاق، وكان الاتحاد السوفيتي يمتلك مكانة رائدة في هذه الأنظمة.

    ويقول تقرير "سبوتنيك"، بالنسخة الإنجليزية، إن إيران لديها نظام إطلاق يعرف بـ "بافار - 373"، مشيرا إلى أنه من المعتقد أن هذا النظام يعتمد على الإطلاق الساخن.

    خزانة الصواريخ

    تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن منصات الإطلاق العمودي يمكن وصفها بـ"خزانة الصواريخ" على متن السفن الحربية، مشيرة إلى أن استخدامها يسمح للسفينة بحمل عدد أكبر من الصواريخ ويمنحها قوة نيرانية هائلة، مقارنة بالسفن التي تحمل منصات إطلاق ذات ذراع دوار.

    وأهم ما يميز منصات الإطلاق هو قدرتها على إطلاق العديد من الصواريخ في أوقات متزامنة مقارنة بالمنصات الدوارة التي تم تطويرها في حقبة الحرب الباردة ولا تستطيع إطلاق أكثر من صاروخ أو اثنين في وقت واحد.

    وأصبحت العديد من السفن الحربية الروسية والأمريكية والصينية مجهزة بمنصات الإطلاق العمودي للصواريخ التي تمتلك عشرات الصواريخ على متن تلك السفن.

    ولفتت المجلة إلى أن بعض السفن الصينية تحمل منصات إطلاق مطورة على متنها 8 وحدات إطلاق عمودي كل منها به 4 خلايا، ما يجعل قدرتها الصاروخية تصل إلى 32 صاروخ يمكن استخدامها في وقت قياسي ضد الطائرات والأهداف المعادية.

    وتقول المجلة إن امتلاك السفن الإيرانية لتلك المنصات العمودية لإطلاق الصواريخ ستزيد من قدراتها العسكرية بصورة كبيرة.

    نظرية عمل منصات الإطلاق العمودي

    في أنظمة الإطلاق السابقة يكون عدد الصواريخ على السفينة أقل ويتطلب إطلاقها وقتا أكبر وتوجيهها نحو الهدف، إضافة إلى حاجة السفينة الحربية لتنفيذ مناورة قبل الإطلاق للإفلات من رادارات العدو، بحسب موقع "ناف سي نيفي ميل" الأمريكي، الذي أوضح أن نظام الإطلاق العمودي يوفر الوقت المطلوب لإعادة تحميل الصواريخ إلى المنصات بعد الإطلاق، كما أنه يسمح للصاروخ بالانطلاق إلى أعلى في البداية ثم يبدأ في التوجه نحو الهدف ذاتيا بعد الإطلاق.

    7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني
    © Sputnik /
    7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني

    انظر أيضا:

    "قناة السويس" بعد الممر البحري الإيراني الجديد
    وزير الدفاع الإيراني يقدم تقريرا عن الصواريخ والمسيرات والبوارج البحرية
    مناورات البحرية الإيرانية في بحر عمان
    الجيش الإيراني يفاجئ الجميع بصاروخ بحري جديد ويدمر "أهدافا استراتيجية"
    "إطلاق صواريخ أرض بحر"... الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء "المرحلة الأخيرة"
    البحرية الإيرانية توجه رسالة تحذيرية... لا نخشى أي قوة في العالم
    الكلمات الدلالية:
    البحرية الإيرانية تطلق صاروخ كروز, القوات البحرية الإيرانية, مدمرات, الصواريخ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشروع محطة مترو كلينوفي بولفار من شركة زها حديد أرخيتيكت للهندسة المعمارية
    "زها حديد" في موسكو
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك