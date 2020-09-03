مقاتلة "ميغ-31" تعترض طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية اقتربت من الحدود الروسية

اعترضت مقاتلة روسية من طراز ميغ-31، اليوم الخميس، طائرة دورية من طراز" أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية قرب الحدود الروسية فوق مياه بحر بارنتس.

وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية: "في الثالث من شهر أيلول/سبتمبر، قامت قوات السيطرة على المجال الجوي برصد هدف طائر فوق بحر بارنتس.

وحلقت مقاتلة من طراز "ميغ-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي للتعرف على الهدف وإبعاده عن الحدود الروسية.

وتعرف طاقم المقاتلة على الهدف وتبين أنه طائرة دورية من طراز أوريون تابعة للقوات الجوية النرويجية.

وبعد أن عادت الطائرة النرويجية أدراجها دون انتهاك المجال الجوي الروسي، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بسلام.