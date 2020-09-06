شويغو يعلن عن تحديث دبابات "تي-72"

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو في نهاية دورة الألعاب العسكرية- 2020 أن كل دبابات تي-72 سيتم تحديثها لتصل إلى مستوى تي-72بي3إم.

وقال شويغو: "تخطط وزارة الدفاع لتحديث جميع دبابات تي-72 المستخدمة لمستوى هذا التعديل".

ووفقا له، أعطت الألعاب دافعا قويا لتحديث تي-72. لقد حدث هذا من قبل، عندما شاركت تي-72بي1 في المنافسة منذ عدة سنوات.

ساعدت الاقتراحات التي تم طرحها بعد المنافسة في إنشاء تي-72بي3إم.

أشار شويغو إلى أن الحلول التقنية المطبقة على دبابات تي-72بي3إم جعلت من الممكن زيادة حركتها وموثوقيتها وبيئة العمل.

أقيم بياتلون الدبابات في إطار دورة ألعاب الجيش الدولية "أرميا-2020" في مدينة ألابين بمقاطقة موسكو. فاز الفريق الروسي في المسابقة.