إطلاق النار من منظومات "بوك" و"تور" و"تونغوسكا" في أكبر مناورات للدفاع الجوي الروسي... فيديو

شارك أكثر من 10 آلاف جندي روسي في أعمال عملية انتهت في ساحات التدريب أشولوك وكابوستين يار.

قامت مجموعة من قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية المركزية بمسيرة عالية السرعة للمشاركة في الامتحان الرئيسي لعام 2020 – الخروج إلى الميدان بإطلاق نار مباشر في مقاطعة أستراخان.

للمشاركة في التدريبات، تم نقل الوحدات من نقاط الانتشار الدائم في مناطق بينزا وسامارا وساراتوف وأورنبورغ وكيروف. قطعت حوالي ألفي كيلومتر.

احتلت مجمعات الدفاع الجوي منطقة محمية افتراضية وأعدت لعمليات الإطلاق القتالية. تم إجراء 16 تمرينًا تكتيكيًا، قام خلالها كل طاقم مجمع دفاع جوي بإطلاق الذخيرة الحية على الأهداف الجوية.

تم تنفيذ عمليات إطلاق وإطلاق قتالية باستخدام أنظمة الصواريخ إس-300في وإس-400 "تريومف" و"تور-إم1" و"بوك-إم2" والمنظومة المدفعية الصاروخية "تونغوسكا".

وخلال التمرين، دمر طاقم الأنظمة التابعة للمنطقة العسكرية المركزية أكثر من 50 هدفاً جوياً فردياً وجماعياً على ارتفاعات من 500 متر إلى 30 ألف متر، على مسافة 30 إلى 300 كيلومتر.

شارك أكثر من 10000 جندي وأكثر من 1000 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية في أعمال عملية انتهت في ساحات التدريب أشولوك وكابوستين يار.