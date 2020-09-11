تدمير طائرات العدو المسيرة... لقطات لتدريبات نشر صواريخ "إسكندر-إم"

في الطريق، حاول الإرهابيون الافتراضيون منع الجنود من التقدم، لكنهم فشلوا.

وضعت أطقم أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إم" في مقاطعة إيفانونو، حالة تأهب قصوى.

تحرك الجنود بسرعة إلى النقطة المحددة لتنفيذ عملية الإطلاق، لكنهم يلتقون بإرهابيين في الطريق. يحاول الإرهابيون إيقاف حركة القافلة، لكنهم يفشلون، وبعد بضع دقائق تواصل السيارات طريقها.

يستخدم مجمع إسكندر التكتيكي نوعين من الصواريخ: باليستية وصواريخ كروز. يبدأ كلاهما الرحلة في مسار عمودي. ثم يذهب الأول إلى طبقة الستراتوسفير، ويحلق الثاني على ارتفاع منخفض فوق الأرض، ويتجنت التضاريس. من المستحيل اعتراض صاروخ اسكندر، فهو يطلق رأساً حربياً وزنها 480 كيلوغراماً على الهدف. يمكن أن تكون من 8 أنواع، بما في ذلك النووية.

وقال قائد الطاقم فلاديسلاف لوكتيف: "نقوم دائما بعمليات الإطلاق، سواء كانت إلكترونية، أو كانت تدريبات قتالية. تختلف عمليات الإطلاق القتالية عن عمليات الإطلاق الإلكترونية. عندما يصل الصاروخ إلى هدفه، ستكون النتيجة النهائية لك"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.

الأهداف الرئيسية لإسكندر هي أنظمة صواريخ العدو وأنظمة الدفاع الجوي والمطارات العسكرية ومراكز القيادة. الحد الأدنى لمدى التدمير هو 50 كيلومترًا، والحد الأقصى 500. الوقت اللازم لنشر إسكندر هو 7 دقائق. على الرغم من السير لمسافة عدة كيلومترات على طول طرق الغابات والريف، فإن جميع أطقم العمل استوفت المعايير.

تم إصابة جميع أهداف العدو الافتراضي الخمسة بنجاح خلال التمرين. عاد لواء الصواريخ إلى مكان انتشاره الدائم.