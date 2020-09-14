مقارنة بين مركبة "تيرميناتور" ودبابة "تي-90إم"...فيديو

خصص برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة "زفيزدا" الحلقة الجديدة لمركبة دعم الدبابات "ترميناتور". أثناء التصوير في ملعب التدريب في نيجني تاغيل، كان هناك نوعًا من "المبارزة" بين المركبة ودبابة "تي-90إم"، بالطبع لم تطلق أحدث الآلات الباهظة الثمن، النار على بعضها بعضا. عُرض عليها إطلاق النار في وقت واحد على الدبابات القديمة.

استخدمت "تيرميناتور" الصاروخ "أتاكا" الأسرع من الصوت لإصابة الهدف، أما تي-90إم فاستخدمت صارخ 9إم119إم (إينفار). وفي وقت الاختبارات، بدأ هطول أمطار، وكان الهدف غير مرئي عمليًا.

نتيجة لذلك، ضربت كلتا المركبتين أهدافًا من الطلقة الأولى. ومع ذلك، فإن "تيرميناتور" فعلت ذلك قبل الدبابة بقليل.