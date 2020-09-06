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    دبابة تي-90

    "تي - 90" الروسية... الدبابة الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط

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    تعد الدبابة "تي — 90" واحدة من أحدث الدبابات في سلسلة دبابات "تي" الروسية، وهي الأكثر انتشارا في جيوش الشرق الأوسط وأفريقيا والجيوش الآسيوية.

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    وتحمل النسخة التصديرية من الدبابة اسم "تي - 90 إس" وباعت روسيا نحو ألفي دبابة منها حتى الآن، ويقول موقع "فبرادو" الأمريكي إن الدبابة الروسية "تي — 90" تمتلك قدرات تسليح وحماية عالية تمكنها من التواجد بقوة في المعارك البرية.

    ولفت إلى أنه تم تصميمها على أسس الدبابة "تي — 72 بي إم" مع بعض الصفات الخاصة بالدبابة "تي — 80".

    ويصل طول الدبابة إلى 9.53 متر، وعرضها 3.78 متر، وارتفاعها 2.22 متر، ووزنها 46.5 طن، ويصل مداها إلى 550 كم.

    ويشمل تسليح الدبابة مدفع رئيسي عيار 125 مم، إضافة إلى مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة، كما أنها تمتلك الدبابة منظومة حماية ديناميكية من القذائف ونظام تدريع قوى إضافة إلى منظومة إلكترونية لإدارة النيران، بحسب موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي.

    ظهور الوحش الروسي

    دخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة الخدمة في عام 1992، وتصفها مجلة "ناشيونال إنترست" بـ"الوحش"، وتحمل النسخة التصديرية منها اسم "تي - 90 إس".

    ويتم تطوير تلك الدبابة باستمرار وتوجد منها النسخة "تي - 90 إيه" و"تي - 90 إم"، بينما تعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر تدريعا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورا في نظام التسليح.

    دبابة تي-90
    © Sputnik . Michail Voskresenskiy
    دبابة "تي-90"

    كما حصلت تلك النسخة على منظومة الحماية المتطورة المعروفة باسم "ريليكت" التي تسطيع مقاومة أقوى القذائف المضادة للدروع، إضافة إلى منظومة "أرينا إم" التي تكتشف القذائف المضادة بصورة أوتوماتيكية وتدمرها.

    وتحتوي الدبابة المحدثة على وحدة الطاقة الإضافية التي تغذي جميع معدات الدبابة بالكهرباء دون تشغيل المحرك الأساسي، خاصة أنه يمكنها العمل في أجواء الليل والنهار على السواء.

    القوة النيرانية والصفات العامة للدبابة

    الدبابة "تي - 90 إس" هي دبابة قتال رئيسية تمتلك أنظمة تسليح متطورة نتيجة تراكم خبرات صناعة الدبابة الروسية التي تمتد إلى نحو قرن من الزمان.

    يقول موقع "روس أوبرين إكسبورت" الروسي إن تلك الدبابة تمتلك قوة نيرانية هائلة وأنظمة متطورة لإطلاق النار إضافة إلى التدريع الجيد والقدرة على المناورة.

    دبابة تي-90أ
    © Sputnik . Alexey Filippov
    دبابة "تي-90أ"

    ويتميز المدفع الرئيسي للدبابة (عيار 125 مم) باستقرار كبير يمنح الدبابة دقة عالية في إصابة الأهداف المعادية خلال القتال، كما أن ميزة التقليم الذاتي للقذائف توفر السرعة في التعامل مع الأهداف المعادية.

    ويمكن للدبابة أن تعبر موانع طبيعية عمقها 180 سنتيمترا دون مساعدة من معدات أخرى.

    تمتلك الدبابة مدفع رشاش عيار محوري عيار 7.62، ومدفع مضاد للطائرات عيار 12.7 مم، كما تمتلك الدبابة حماية شاملة ضد القذائف التقليدية والموجهة وقذائف المدفعية الموجهة والصواريخ الموجهة.

    دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد
    © Sputnik . Eugene Odinokov
    دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد

    ويتكون طاقم الدبابة من 3 أفراد ويتجاوز وزنها بالذخيرة 46 طن، وتصل سرعتها إلى 60 كلم ومداها 550 كلم، يمكن قطعها دون إعادة التزود بالوقود.

    ويمكن للدبابة "تي - 90 إس" أن تحمل 800 قذيفة للمدفع الرئيسي، و200 طلقة للمدفع الرشاش عاير 7.62 مم، إضافة إلى مصادر لقنابل الدخان مثبتة على كل جانب من جوانب البرج.

    دبابة "تي - 90 إس" لديها نظام دفاعي خطير، وغالباً ما كانت أسلحة الإرهابيين غير قادرة على ضربها. ويستطيع نظام "شتورا-1" في "تي-90" حمايتها من الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة. يرسل إشعاع الأشعة تحت الحمراء المعدل، مما يؤدي إلى انحراف بعض الذخيرة المضادة للدبابات عن المسار ويجعل من المستحيل ضرب الدبابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد ستار الدخان، الذي ينشأه "شتورا" تلقائيًا إذا لزم الأمر. وإذا نجح الصاروخ بالوصول إلى الدبابة، فإن لدى تي-90 مستوى دفاعي ثاني، هو نظام "كونتاكت-5" الديناميكي النشط.

    الدبابة تي - 14 أرماتا
    © Sputnik /
    الدبابة تي - 14 "أرماتا"

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب البرية, الشرق الأوسط, الجيش الروسي, الدبابات الروسية, دبابة تي 90, الدبابة تي 90
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