روسيا تزود أوزبكستان بأربع مروحيات "مي-35إم"

زودت روسيا وزارة الدفاع الأوزبكية بأربع مروحيات أخرى من طراز "مي-35إم" للنقل القتالي، حسبما ذكر مصدر مطلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء.

وأعلن المصدر أن روسيا ستزود أوزبكستان بـ 12 مروحية للنقل والمقاتلة مي-35إم في 2019-2020. تم تسليم أول طائرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وتم تسليم ثلاث طائرات أخرى في فبراير/ شباط.

وقال المصدر: "تم تسليم أربع مروحيات أخرى من طراز مي -35 إم إلى طشقند من روسيا". ولم يتمكن من تحديد جدول تسليم المعدات المتبقية.

وفقًا للخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، يتم تسليم مجموعة من مروحيات مي-35إم ومعداتها في إطار قرض تصدير حكومي صدر إلى حكومة أوزبكستان في عام 2017.

تم تصميم مروحية النقل والقتال مي-35إم لتدمير المركبات المدرعة وتوفير الدعم الناري للقوات البرية. وهي مجهزة بأسلحة حديثة عالية الدقة وقادرة على أداء مهام قتالية على مدار الساعة في مختلف الظروف الجوية. من أهم ميزات مي-35إم القدرة على نقل الأشخاص والمعدات العسكرية داخل مقصورة الشحن.