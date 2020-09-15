كاسحة الجليد النووية "أركتيكا" تواجه عاصفة في خليج فنلندا...فيديو

واجهت كاسحة الجليد "أركتيكا"، التي تعمل بالطاقة النووية، عاصفة خلال الاختبارات البحرية في خليج فنلندا. غطت موجة بارتفاع مبنى متعدد الطوابق السفينة. على الرغم من ذلك، صمدت كاسحة الجليد أمام الضربة دون أي مشاكل.

بدأت المرحلة الأخيرة من التجارب البحرية في يونيو حزيران، وفي الشهر المقبل سيتم تسليم العملاق البحري إلى روس آتوم وستذهب "أركتيكا" إلى خطوط العرض الشمالية.

كاسحة الجليد النووية "أركتيكا" هي الأكبر والأقوى في العالم. تم تصميم السفينة في نوفمبر 2013 وتم إطلاقها في يونيو 2016. كاسحة الجليد قادرة على اختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار. وهي مجهزة بمحطتين للطاقة النووية مع مفاعلين RITM 200 ، لكل منهما 175 ميغاواط من الطاقة الحرارية. توجد المعدات الرئيسية داخل جسم وحدة توليد البخار. يتميز RITM-200 بمؤشرات أمان وموثوقية عالية.

بالإضافة إلى السفينة الرائدة، يقوم حوض بناء السفن في البلطيق ببناء كاسحات الجليد "سيبير" و"أورال" مع تواريخ التسليم للعميل في 2021 و2022 على التوالي.