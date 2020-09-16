البرازيل تطور صاروخ كروز مدمرا يصل إلى 300 كيلومتر

ذكرت صحيفة "بريديكو" نقلاً عن وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدا وسيلفا، أن البرازيل في المراحل الأخيرة من تطوير صاروخ كروز يصل مداه إلى 300 كيلومتر وبدقة تصل إلى 30 مترًا.

وأشار الوزير البرازيلي:

"نتحدث عن صاروخ كروز التكتيكي AV-TM 300".

ووفقًا لوزير الدفاع، فإن هذا التطور سيمنح الجيش البرازيلي "قوة ردع كبيرة جدًا".

يعد تطوير الصاروخ في البرازيل جزءًا من مشروع "أستروس 2020" Astros 2020، الذي تم إطلاقه في عام 2011 في عهد الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف.

قدم المشروع قرضًا بقيمة 45 مليون ريال برازيلي (8.5 مليون دولار أمريكي) لشراء نظام دفاع جديد قادر على إطلاق هذا النوع من الصواريخ.

وقال الوزير: "لم يتبق الكثير (للصاروخ AV-TM 300) لتكملة قذائف المدفعية الصاروخية للقوات المسلحة البرازيلية".

وفقًا لتوقعاته، من المنتظر أن تكون عمليات التسليم الأولى بين عامي 2021 و 2022.

ويتم تطوير الصواريخ من قبل شركة "أفيبراس" Avibrás البرازيلية.