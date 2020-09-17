تصحح وضعيتها في الماء... تركيا تعلن نجاح اختبار مدرعة برمائية بميزة فريدة... صور وفيديو

أعلنت تركيا عن نجاح اختبار مدرعة برمائية جديدة تحمل اسم "زاها"، قادرة على تغيير مسارها بشكل تلقائي في الماء.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن المدرعة البرمائية الجديدة "ZAHA" طورت بإمكانيات تركية محلية بهدف سد احتياجات قوات المشاة البحرية التابعة للجيش التركي.

ونوهت الوكالة إلى أن المدرعة قد تجاوزت اختبارا جديدا على قدرتها في تنفيذ المهام، وذلك حسبما جاء في تغريده نشرها رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير، اليوم الخميس.

"زاها".. عربة برمائية تركية تتجاوز اختبارا جديدا pic.twitter.com/94lM8bUrsy — د.حسن علي 🇱🇾🇾🇪🇶🇦🇹🇷🇪🇬 (@M27725) September 17, 2020

وقال دمير في تغريدته إن عربة "زاها" البرمائية التي تم تطويرها "نجحت في اختبار التصحيح الذاتي" والذي يعد مرحلة مهمة جدا أثناء مراحل الاختبارات الهندسية للعرابات.

ونوه دمير إلى قدرة المركبة الفريدة على تصحيح وضعيتها بشكل تلقائي في المياه، في حال تعرضها للانقلاب، أو بسبب الأحوال الجوية القاسية التي من الممكن أن تواجهها المدرعة، مع القدرة على حماية طاقم المركبة وتأمينه.

وبين دمير أن المدرعة التركية قد أكملت مرحلة اختبارات التحقق الهندسي، وأنها ستخضع في وقت لاحق إلى اختبارات التأهيل.