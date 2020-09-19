الجيش الهندي يحصل على"تي-72إم1" ب "درع تفاعلي" جديد

تم تحديث T-72M1 Ajeya MK2 الهندي مع "الدرع التفاعلي" الجديد في الجيش. ظهرت صورة على الانترنت تظهر نقل دبابة على منصة سكة حديد.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم نقل T-90C Bhishma أيضًا. يمكن افتراض أن هذه التقنية ستستخدم في نوع من الاختبارات أو التمارين المشتركة.

حتى وقت قريب، كانت هذه الدولة تجهز الدبابات بدروع تفاعلية متفجرة محمولة، على غرار "كونتاكت-1" الروسية، التي تم إنشاؤها في النصف الأول من الثمانينيات. ميزتها هي القدرة على تحمل الذخيرة التراكمية فقط.

It seems @DRDO_India Ajaya MK2 is doing more than sitting ideal, here a 'RARE' snap while going for trails with a regt of T-90



This T-72M1 has better ERA cover & mobility compare to T-90 bhishma.@VinodDX9 @sayareakd @Firezstarter1 @AssaultArmoured @singhshwetabh71 @I30mki https://t.co/bLO1xZNd4C pic.twitter.com/0FxqAfvKrl — KUNAL BISWAS (@KUNALBI25146617) September 15, 2020

في وقت لاحق ، ظهر "كونتاكت- 5" المدمج ، والذي نجح في تحييد قذائف من عيار خارقة للدروع. تم تثبيته للتو على T-90S المنتجة بموجب ترخيص، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وفقًا للخبراء العسكريين، كان هذا الابتكار هو الذي أصبح مثالًا للمصممين الهنود. في البداية، تم تركيب هذا "الدرع التفاعلي" على الدبابة الوطنية Arjun Mk1A ، ثم جاء الدور على T-72M1.

ويذكر أن "تي-72إم1" زودت أيضًا بمحركات B-46-6، وزادت قوتها إلى 1000 حصان.