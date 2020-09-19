الجيش الهندي يحصل على"تي-72إم1" ب "درع تفاعلي" جديد

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم نقل T-90C Bhishma أيضًا. يمكن افتراض أن هذه التقنية ستستخدم في نوع من الاختبارات أو التمارين المشتركة.
حتى وقت قريب، كانت هذه الدولة تجهز الدبابات بدروع تفاعلية متفجرة محمولة، على غرار "كونتاكت-1" الروسية، التي تم إنشاؤها في النصف الأول من الثمانينيات. ميزتها هي القدرة على تحمل الذخيرة التراكمية فقط.
It seems @DRDO_India Ajaya MK2 is doing more than sitting ideal, here a 'RARE' snap while going for trails with a regt of T-90— KUNAL BISWAS (@KUNALBI25146617) September 15, 2020
This T-72M1 has better ERA cover & mobility compare to T-90 bhishma.@VinodDX9 @sayareakd @Firezstarter1 @AssaultArmoured @singhshwetabh71 @I30mki https://t.co/bLO1xZNd4C pic.twitter.com/0FxqAfvKrl
في وقت لاحق ، ظهر "كونتاكت- 5" المدمج ، والذي نجح في تحييد قذائف من عيار خارقة للدروع. تم تثبيته للتو على T-90S المنتجة بموجب ترخيص، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
وفقًا للخبراء العسكريين، كان هذا الابتكار هو الذي أصبح مثالًا للمصممين الهنود. في البداية، تم تركيب هذا "الدرع التفاعلي" على الدبابة الوطنية Arjun Mk1A ، ثم جاء الدور على T-72M1.
ويذكر أن "تي-72إم1" زودت أيضًا بمحركات B-46-6، وزادت قوتها إلى 1000 حصان.
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