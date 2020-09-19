طائرة "أ إن-26" تقلع وتهبط على طريق ترابي...فيديو

حلقت طائرة نقل عسكرية ثقيلة من طراز "أ إن-26" إلى السماء بالقرب من يكاترينبرغ. وتدرب الطيارون على الإقلاع والهبوط على مدرج ترابي.

قبل الهبوط، أجرى الطاقم استطلاعا جويا، وذلك لأن الهبوط سيكون في مكان غير مألوف وغير مهيأ للطائرات، ومن الضروري تقدير حجم الطائرة، وذلك بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.

وذكرت القناة أنه في هذه الحالة، تحتاج إلى تحديد نقطة الاتصال بشكل صحيح، مع مراعاة كثافة التربة، مشيرة إلى أن أي خطأ، يمكن أن يكون قاتلا. وأكمل الطيارون المهمة بنجاح.