مدرعات "بي إم دي" و"بي تي إر" الحديثة تشارك في المناورات الروسية البيلاروسية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان:"تدرب أفراد من فرق الإنزال الهجومي المشاركين في التمرين على إجراءات تكتيكية في حقل التدريب "بريتسكي" في إطار التمرين التكتيكي البيلاروسي الروسي المشترك" الأخوة السلافية - 2020"، حيث نسقت فرق الإنزال في الوحدات العاملة كجزء من القوات متعددة الجنسيات مجموعة إجراءات تكتيكية على أحدث المركبات القتالية للإنزال بي إم دي-4إم وبي تي إر-إم دي إم "راكوشكا".

وأضافت الوزارة أن العسكريين عملوا على إغلاق المناطق السكنية، وملاحقة مجموعات الإرهابيين الافتراضية الذين هربوا من منطقة الإغلاق، ودمروا العدو الافتراضي بمساعدة طائرات الجيش والمدفعية.

وبدأت التدريبات، التي تحاكي إجراءات مشتركة لمكافحة الإرهاب، في 14 سبتمبر/ أيلول في ساحة تدريب بريتسكي في بيلاروسيا. وستنتهي المرحلة الأولى من المناورات في 25 من نفس الشهر.