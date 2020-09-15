الدفاع الروسية: المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية مخصصة لمكافحة الإرهاب وليست ضد دول أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة "الأخوّة السلافية -2020" بدأت في بيلاروسيا، وأن المناورات ليست موجهة ضد دول أخرى.

موسكو - سبوتنيك. انطلقت المرحلة الأولى من التدريبات التكتيكية البيلاروسية الروسية المشتركة "الأخوة السلافية - 2020" في 14 أيلول/ سبتمبر، في ساحة تدريب بريستسكي في جمهورية بيلاروسيا. وجرى التمرين على موضوعات مكافحة الإرهاب وليست موجهة ضد دول أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المرحلة الأولى من المناورات ستنتهي في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال المرحلة الأولى، التي من المقرر الانتهاء منها في 25 سبتمبر، سيعمل المظليون البيلاروسيون والروس كجزء من مجموعة تكتيكية".

وتجدر الإشارة إلى أن مناورات "الأخوّة السلافية" الأولى، كانت قد جرت عام 2015 في ميدان التدريب "رايفسكي" قرب "نوفوروسيسك" في روسيا.

وجرت المناورات في 2019 خلال الفترة من 14 إلى 27 يونيو/حزيران، في صربيا، حيث شارك فيها نحو 600 شخص.