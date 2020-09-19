وسائل إعلام تتحدث عن مروحيات "مي-171" الصينية الغامضة

أثارت الطائرة مي-171 المصنعة في مصنع أولان أودي للطيران في الصين اهتمام موقع "درايف" الأمريكي.

اهتمت البوابة الأمريكية The Drive بتقرير التلفزيون الصيني الصادر عن مصنع أولان أودي للطيران. يظهر فيه مروحيات النقل العسكرية مي-171إش المخصصة لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وقال الموقع: "تشير العلامات الباهتة ومخطط اللون الرمادي الفاتح إلى أنه ربما تم شراء مجموعة جديدة من المروحيات لدعم قوات العمليات الخاصة في جيش التحرير الشعبي أو عمليات البحث والإنقاذ القتالية. وعادة ما يتم طلاء الطائرات ذات الأجنحة الدوارة لطيران جيش التحرير الشعبي الصيني باللون الأخضر الداكن أو الأخضر المائل إلى اللون الأصفر البني".

ووفقا له، تذكرنا الألوان الرمادية الفاتحة بالمروحيات التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، لكن لا توجد علامات على تعديل بحري لطائرة مي-171إش.

ذكرت مدونة عن الطيران العسكري الصيني مؤخرًا أن جيش التحرير الشعبي الصيني يمكنه طلب دفعة جديدة من مي-171إش إلى جانب مجموعة كاملة من الحماية.

وأضافت البوابة: "ربما تم شراء المروحيات الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الوضع المتوتر الحالي على الحدود مع الهند في جبال الهيمالايا. هذه أرض صعبة حقًا للمروحيات، وقد يكون لدى مي-171إش قدرات تفتقر حاليًا إليها المروحيات التابعة لجيش التحرير الشعبي، إذا كانت المروحيات الجديدة ستدعم قوات العمليات الخاصة أو تقوم بوظائف البحث والإنقاذ ، فإن مي-171 إش هي الخيار الأفضل، لأن هذه المهام الحاسمة تتطلب مروحية قوية ومجربة."

لم تكن هذه الطائرة السوفيتية التصميم من هذا الطراز في خدمة جيش التحرير الشعبي من قبل. في روسيا، تم تصنيفها على أنها مي-8أم تي إش.

تعد سلسلة مي-17 اليوم أهم مروحية نقل تكتيكية لجيش التحرير الشعبي الصيني. دخلت الخدمة في عام 1991 كبديل ل Sikorsky S-70.