عرض أحدث نسخة من "زميي غورينيتش"...فيديو

لأول مرة، تم تقديم الجيل الجديد من نظام إزالة الألغام الروسي عن بعد في التدريبات الواسعة النطاق "قوقاز-2020".

تم عرض العينة الوحيدة في الوقت الحالي على قناة "زفيزدا" الروسية... يستخدم في الهيكل عناصر من بي إم بي-3، والتي أثبتت نفسها على مدى سنوات عديدة من التشغيل.

في الوقت نفسه، يوجد في الداخل وحدات فريدة جديدة تمامًا على شكل ناقل حركة كهربائي مع "بطاريات" - يتم استخدام أجهزة تخزين الطاقة في الداخل، مما يسمح للنظام بالسير ثلاثة كيلومترات بصمت تام وبشكل غير محسوس تقريبًا إلى حدود الاستخدام.

يتم وضع شحنات إزالة الألغام العالية الفعالية في منصة إطلاق محمية.

كما تم تركيب ملحق كهرومغناطيسي مضاد للألغام.

وتركيب عناصر من مجمع الحماية النشط لتحييد ذخيرة العدو المضادة للدبابات.

يوجد مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد قادر على محاربة الأهداف الأرضية والجوية.