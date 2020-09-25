الأركان الروسية: مناورات "قوقاز 2020" نقلت إلى داخل البلاد حتى لا تثير التوتر في أوروبا

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن وزارة الدفاع الروسية نقلت عن عمد التدريبات العملية للمناورات الاستراتيجية "قوقاز-2020" إلى داخل البلاد من أجل عدم إثارة التوتر في أوروبا.

وقال غيراسيموف: "تقليديا، استند التحضير للتدريبات الاستراتيجية وإجرائها إلى مبادئ أقصى قدر من الانفتاح المسموح به. وأبلغ الملحقون العسكريون للدول الأجنبية بالهدف والمهام والمناطق والقوات...".

وشدد على أن التدريبات لم تكن موجهة ضد دول أخرى وتتماشى مع العقيدة العسكرية الروسية، التي قال إنها دفاعية بطبيعتها.

يذكر أن المناورات "قوقاز 2020" تجرى في الفترة من 21 إلى 26 أيلول/ سبتمبر الجاري في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، وذلك تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف.

ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص بينهم عناصر وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى نحو 1000 عسكري من أرمينيا وبيلاروس وإيران والصين وميانمار وباكستان.