الطيران والسفن وناقلات الجند المدرعة... لقطات لإنزال بحري في داغستان

شارك حوالي 600 جندي من فوج مشاة البحرية في عملية إنزال البحري في داغستان.

نفذت الوحدات البحرية التابعة لأسطول بحر قزوين، بدعم من الطيران ومجموعة من السفن، عملية إنزال على جزء غير مجهز من الساحل بالقرب من زيلينومورسك في داغستان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الإنزال جاء في إطار تدريبات القيادة والأركان الإستراتيجية "قوقاز- 2020".

وجاء في البيان: "لأول مرة، أثناء تكثيف العمليات الهجومية وإنزال القوات الهجومية البرمائية الرئيسية، استخدم سلاح مشاة البحرية والقوات البحرية لأسطول بحر قزوين مركبات النقل العسكري بي تي إر-79 من مشروع "دوبنياك" وبي تي إر-139".

نقلت بي تي إر-79 احتياطيات إضافية من المعدات العسكرية إلى منطقة أداء مهام التدريب القتالي تم إنزال بي تي إر-82 باستخدام رافعة.

نتيجة للإجراءات الاحترافية لطاقم بي تي إر-79، تلقت الوحدات البحرية على الساحل احتياطيًا من 15 وحدة من المعدات العسكرية، مما ساعد في قمع مقاومة "العدو" ونقل القوات الرئيسية إلى عمق دفاعه.

في المجموع، شارك حوالي 600 جندي من الفوج البحري، و 16 سفينة وقاربًا، وثماني سفن، وسفينتا حرس الحدود التابع للأمن الروسي وأكثر من 60 وحدة من السيارات والمعدات الخاصة لأسطول قزوين في عملية الإنزال البحري.