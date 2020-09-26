إطلاق الصواريخ من "إسكندر" و"سميرتش" و"إس-400"... فيديو من مسافة قريبة جدا

تميزت المرحلة الرئيسية من تمرين "قوقاز- 2020" بكبر حجم المنطقة، كما امتد خط الجبهة لعدة عشرات من الكيلومترات.

تم إطلاق النار من منظومات "إسكندر" و"سميرتش" و"إس-400" في إطار المرحلة الرئيسية من تمرين "قوقاز- 2020" في ملعب تدريب كابوستين يار. تمكن مراسل قناة "زفيزدا" دانييل ليفين من الاقتراب قدر الإمكان من المكان الذي أطلقت فيه القذائف.

تميزت المرحلة الرئيسية من تدريبات القوقاز - 2020 - المناورات العسكرية الرئيسية لهذا العام – بحجم المنطقة: امتد خط المواجهة لعدة عشرات من الكيلومترات. وشاهد الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو شخصيا المناورات.

وبدأت المناورات في 21 سبتمبر/أيلول، وجرت المناورات في ثلاثة ساحات تدريب في المنطقة العسكرية الجنوبية - كابوستين يار، وبرودبوي، وأشولوك، وموقعان للتدريب الجوي الأرضي - أرزغيرسكي وكوبان، ملعب تدريب لقوات الإنزال، وكذلك في مياه البحر الأسود وبحر قزوين.

وتمت دعوة تشكيلات عسكرية من أرمينيا وبيلاروسيا والصين وميانمار وباكستان للمشاركة في التدريبات.