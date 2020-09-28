الدفاع الروسية بصدد تعيين مصممين جدد لتطوير البدلات العسكرية

كشف أحد مطوري البدلات العسكرية الروسية، مكسيم سكوكوف، أن وزارة الدفاع الروسية بصدد إيجاد مصممين جدد للمباشرة بتطوير بدلات عسكرية جديدة من طراز "سوتنيك" التي ستحل مكان بدلات "راتنيك".

جاءت تصريحات سكوكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "قررت وزارة الدفاع الروسية فصل عملية تطوير البدلات العسكرية عن الروبوتات، حيث ستقوم الوزارة بتعيين مصممين خاصين بتطوير وتصميم البدلات العسكرية الروسية بشكل منفصل".

На очередной #нюдсочетверг хочу вам показать инновационное обмундирование 3-его поколения "Сотник". Меня особенно впечатлили пассивный экзоскелет, новый композитный материал-хамелеон для маскировки и технология скрывающая присутствие бойца для инфракрасных датчиков и т.п. pic.twitter.com/3Ux6dEkjNc — 🛡️Slavs_King🛡️ (@SlavsKing) July 9, 2020

وأشار سكوكوف أن هذا الخيار اعتمد لتطوير البدلات بشكل منفصل ويعطي المشروع دفعا إلى الأمام، مشيرا أن السمة المميزة للبدلات العسكرية الروسية أنها لا تعيق تحرك العناصر العسكرية نفسها خلال التنقل والمواجهة.

وأكد سكوكوف أن "تطوير البدلات العسكرية سيساعد على تفريغ الجهاز العضلي الهيكلي للمقاتل، وزيادة القدرة على التحمل عن طريق تفريغ مجموعات العضلات وزيادة قدراته القتالية".

وكشف المدير العام لشركة "تسنيتوسماش" الروسية المتخصصة بمعدات العسكرية، ألبرت باكوف، أنها بصدد تطوير أزياء ومعدات عسكرية جديدة للجيش الروسي من الجيل الثالث لتحل مكان بزات الجيل الثاني "راتنيك" العسكرية.

وتعد "راتنيك" أحدث التقنيات التي قام بتصنيعها الجيش الروسي، كما أنها توفر كل ما يلزم الجندي في أرض المعركة، وتساعد الجندي على الصمود أثناء المعركة من خلال حمايته من الإصابات. وتغطي بزَّة "راتنيك" 90 في المائة من جسم الجندي.