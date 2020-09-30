فيتنام تعرض مدفع "شيلكا" المحدث... صور

تم عرض المدفع ذاتي الحركة "زي إس أو-23-4" (شيلكا) في فيتنام.

الفرق الرئيسي عن النموذج الأساسي هو أنه بدلاً من محطة الرادار، ظهرت وحدة خاصة متعددة القنوات، تضم تلفزيون وكاميرات تصوير حراري، بالإضافة إلى جهاز تحديد المدى بالليزر.

تسمح هذه المعدات للطاقم برؤية أهداف مختلفة بثقة، بما في ذلك الأهداف الصغيرة، ليلاً ونهارًا، واستخدام الأسلحة الموجودة بفعالية ضدها.

"Cannons? Decent MANPADS? Good Cannons + MANPADS? Awesome!" ZSU-23-4 and 9K35 Strela-10 of Vietnam People Army in an exhibition. The middle Shilka carries two dual launchers of Igla and swaps the original radar dome for a domestic night-day-laser rangefinder aiming system. pic.twitter.com/pcteIZyq5p — Lee Ann Quann (@AnnQuann) September 27, 2020

في الوقت نفسه، تقل احتمالية اكتشاف المركبة القتالية نفسها بشكل كبير، مما يزيد بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة الحديثة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

تم إضافة حاويتين بنسخة جديدة من صواريخ "ستريلا-2إم" في أربعة مدافع قياسية سريعة الإطلاق عيار 23 ملم لأداء المهام القتالية.

تم نشر البيانات الأولى حول أعمال تحديث "شيلكا" التي يتم تنفيذها في فيتنام منذ حوالي عام. في الوقت نفسه، تم عرض فيديو لتجميع وحدة تحديد الهدف.

يعتقد أنه في حالة اجتياز الاختبارات بنجاح، سيتم إدخال تحسينات مماثلة على "زي إس أو-23-4" الأخرى، الموجودة في خدمة القوات البرية منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي.