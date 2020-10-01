قدرات الغواصات الروسية تقلق وسائل إعلام أمريكية

تقرير موقع Business Insider الأمريكي عن التدريبات البحرية الواسعة النطاق "الأرملة السوداء-2020" ، والتي جرت في سبتمبر/أيلول في المحيط الأطلسي. هدفها هو إعداد البحرية الأمريكية للتحديات الجديدة - "المزيد والمزيد من الغواصات الروسية المتقدمة تجوب المحيط الأطلسي."

تضمنت التدريبات غواصتين ومدمرتين وسفينة إنزال يو إس إس واسب مع سربين من مروحيات إم إتش -60 آر وطائرة دورية مضادة للغواصات بي -8 إيه.

كما شارك "فريق أحمر" تحت الماء يحاكي العدو.

كما قال نائب الأدميرال داريل إل. كودل، قائد قوات الغواصات البحرية، فإن الأزمة التي مرت بها البحرية الروسية في العقد الأول بعد نهاية الحرب الباردة سمحت للعديد من الأمريكيين بالاعتقاد بأن وطنهم ملاذ آمن. لكن هذا ليس هو الحال الآن.

يشير المقال إلى أنه على الرغم من أن الأسطول الروسي أصغر بكثير من الأسطول السوفييتي، إلا أنه أكثر تقدمًا. أصبحت الغواصات أكثر هدوءًا وقادرة على إطلاق الصواريخ على أهداف بعيدة على الأرض.

في رأي مايكل بيترسن، مدير معهد دراسة البحرية الروسية في الكلية الحربية البحرية الأمريكية، في حالة حدوث صراع، ستهاجم الغواصات البنية التحتية الحيوية، مثل الموانئ. لهذا السبب تسلحت بصواريخ كروز كاليبر.

يقول مايكل بيترسن: "لأول مرة في التاريخ، يمكن للبحرية الروسية أن تقف قبالة سواحل أوروبا، أو في بعض الحالات حتى الولايات المتحدة القارية، وتهدد بأسلحة عالية الدقة. ويمكن أن يكون لإطلاق هذه الصواريخ تأثير حاسم على مسار الحرب".