رصد نسخة المدرعة الألمانية "ويسيل2" في الصين...صور

تواصل الصناعة العسكرية الصينية تطوير المعدات العسكرية المختلفة للقوات المسلحة. لذلك ، في الآونة الأخيرة، شوهدت مركبة مدرعة مجنزرة مجهولة، كما يُعتقد، لوحدات الإنزال الجوي في سلاح الجو.

استخدم المصممون الصينيون الخبرة الأجنبية المتاحة وأخذوا المدرعة Wiesel 2 الألمانية، الموجودة منذ بداية التسعينيات، كجسم للتقليد.

لديها هياكل متشابهة للغاية، بينما هناك بعض الاختلافات في شكل الهيكل المدرع.

نظرًا لأنه ليس من المعتاد في جمهورية الصين الشعبية الإعلان عن الخصائص التكتيكية والفنية للمنتجات الجديدة، يمكن للخبراء فقط تخمين القدرات التي تتمتع بها هذه العينة.

Что-то новенькое у китайцев - похоже на клон немецкой Wiesel-2. pic.twitter.com/l6JLG70tqs — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 2, 2020

على الأرجح، لا يتجاوز الوزن الإجمالي 3500 كغم - يجب أن تتسع في مروحيات النقل العاملة لدى جيش التحرير الشعبي الصيني. حاملة الأفراد المصفحة قادرة على نقل 7-8 مظليين مجهزين تجهيزًا كاملاً. قوة محرك الديزل - 140-160 حصان، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

السرعة القصوى على الطريق السريع تصل إلى 75 كم / ساعة. احتياطي الوقود 500-600 كم.

لا تسمح ميزات التصميم بالسباحة فوق عوائق المياه، وهذا يعطي قيودًا معينة أثناء سير الأعمال القتالية.

من الممكن، بالإضافة إلى خيار نقل الأفراد، أن تكون هناك أيضًا مركبة مركز قيادة ومركبة مدرعة مصممة للدعم الناري ومسلحة بمدافع من عيار صغير ومدافع رشاشة.