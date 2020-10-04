كاسحة الجليد النووية "أركتيكا" تصل إلى القطب الشمالي

وفقًا للخدمة الصحفية في حوض بناء السفن في البلطيق، خلال الاختبارات التي تم إجراؤها، أنجزت السفينة "أركتيكا" الحد الأقصى من البرنامج، ووصلت إلى القطب الشمالي.

في 3 أكتوبر، الساعة 6 مساءً، وصلت السفينة الرائدة المستقبلية لأسطول كاسحات الجليد النووية الروسية، من المشروع 22220 "أركتيكا" التي تعمل بالطاقة النووية، تحت علم حوض بناء السفن في البلطيق، إلى القطب الشمالي.

قام المتخصصون في فريق التسليم في حوض بناء السفن في البلطيق وممثلو العميل بفحص تشغيل كاسحة الجليد النووية في ظروف الجليد أثناء النقل الذي استمر أسبوعين من سان بطرسبرغ إلى مورمانسك.

وبحسب الخدمة، في الأيام المقبلة، ستصل كاسحة الجليد إلى مورمانسك، حيث من المخطط التوقيع على شهادة القبول.