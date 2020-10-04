صحيفة: ظهور غواصة باليستية كورية "غير عادية" تهدد القوات الأمريكية... صور

حذرت صحيفة من احتمال ظهور غواصة كورية مزودة بصواريخ جديدة من شأنها أن تشكل تهديدا كبيرا للقوات الأمريكية في المنطقة.

وبحسب صحيفة "navalnews" المتخصصة بالشؤون العسكرية، فقد تظهر قريبا غواصة الصواريخ الباليستية الوحيدة العاملة بالطاقة التقليدية في العالم (SSB) في كوريا الشمالية.

وتم الكشف عن غواصة "Romeo-Mod"، المعروفة أيضًا باسم "Sinpo-C"، لأول مرة على التلفزيون الكوري الشمالي بتاريخ 23 يوليو/تموز عام 2019.

A very nice illustration of what North Korea’s Romeo-mod SSB might look like by @CovertShores; I shared a few thoughts on the Pukguksong-3 SLBM https://t.co/Eq1tJzKZZn pic.twitter.com/V7045m6GcR — Ankit Panda (@nktpnd) October 2, 2020

وبحسب الصحيفة، من المرجح أن تكون الغواصة مسلحة بثلاثة صواريخ من نوع "Pukguksong-3" التي تعد ما أفضل الصواريخ.

واعتبرت المجلة أن ظهور هذه الغواصة "سيشكل تهديدا خطيرا لأهداف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".

Your going to need to update your image, new image shows further hump on back just behind tower pic.twitter.com/Cu2mGR6lZp — Nathan J Hunt (@ISNJH) July 24, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن صواريخ "KN-26 Pukguksong-3"، والتي اختبرت في العام السابق حلقت لمسافة 450 كيلومترًا (280 ميلاً).

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا المدى لا يعتبر بعيدا، لكن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 910 كيلومترات (565 ميلاً).

وبينت الصحيفة أن البحرية الكورية الشمالية أسطولًا كبيرًا من حوالي 20 غواصة من طراز "روميو كلاس" مستوحى من تصميم روسي، وأن عملية بناء بعض القطع تمت في الصين أو محليا في كوريا الشمالية وتم بناء حجرات جديدة لإطلاق الصواريخ بتكون أكثر اتساعا.