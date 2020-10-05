رحلة ليلية... لقطات لحاملة الصواريخ "تو-95" وهي تؤدي مهام عملية

أكمل طاقم الطيران بعيد المدى على حاملة الصواريخ الاستراتيجية تو-95إم إس مهمة طيران في جمهورية كومي. وأثناء ذلك أصابت "تو-95إم إس" أهدافا برية بصواريخ كروز.

قال قائد تشكيل الطيران بعيد المدى، اللواء أوليغ بشيلا: "يتم تنفيذ هذه الأنشطة وفقًا لخطة التدريب القتالي. إن المهمة الرئيسية لطاقم الرحلة هي ممارسة إجراءات واثقة ومنظمة عند أداء المهام المطلوبة"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.

بالإضافة إلى عمليات إطلاق الصواريخ العملية مع تدمير الهدف بنجاح، تزود الطاقم بالوقود في الجو، وتكمل أيضًا مهام الدوريات الجوية في منطقة معينة. استغرقت مهمة الرحلة أكثر من 8 ساعات.