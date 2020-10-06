الحرس الثوري يكشف عن منظومة تهدد طائرات "الشبح" الأمريكية... صور

كشف الحرس الثوري في إيران، اليوم الثلاثاء، عن منظومة عسكرية، من شأنها أن تسبب مشكلة حقيقية لطائرات "الشبح" الأمريكية.

أسدل الحرس الثوري الإيراني، اليوم في مراسم خاصة، الستار عن انضمام منظومة رادارية جديدة مصنعة بالكامل من قبل القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى القوات الإيرانية.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فإن الرادار الذي صنع لصالح شبكة الدفاع الجوي الراداري في إيران من شانه أن يسبب مشكلة بالنسبة للطائرات الأمريكية من نوع "الشبح" (RQ-170أو Stealth aircraft)، المعروفة بقدرتها على التخفي.

وقدم الحرس الثوري الإيراني نوعبن جديدين من المنظومة الرادارية الإيرانية "قدير"، التي أزيح الستار عنها لأول مرة بتاريخ 2013.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرس الثوري، كان في وقت سابق، قد دعم الجيش الإيراني بثمانية منظومات موزعة في مختلف أنحاء البلاد.

ونوهت الصحيفة إلى أن المنظومة الرادارية الإيرانية "قدير" تعتبر من "طراز رادارات المصفوفة الممرحلة"، والتي تحتوي عددا كبيرا من المرسلات والمستقبلات "بصورة رباعية الأوجه ومن دون الدوران والحركة الميكانيكية".

وتغطي المنظومة جميع الزوايا، أي 360 درجة بمدى يصل إلى 1000 كم تقريبا، تشغل من قبل 3 أفراد فقط.

وتحدثت الوكالة عن المميزات التي تتمتع بها المنظومة الجديدة، حيث بينت أن هذا الرادار يستطيع الكشف عن مختلف أنواع الطائرات الخفية (الشبح)، بالإضافة إلى مقدرته على مواجهة الحروب الإلكترونية، كما أنها تتميز بانخفاض سعر التكلفة وإنتاجها المحلي.

الحاق دو رادار برد بلند به پدافند هوایی کشور



دو سامانه راداری قدیر ساخته شده توسط نیروی هوافضای #سپاه با حضور فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و سردار امیرعلی حاجی زاده به شبکه پدافند راداری کشور الحاق شدhttps://t.co/yPJ0aPZsJL pic.twitter.com/hIZ4aVWeGL — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) October 6, 2020

وكان الجيش الإيراني، قد أكد في وقت سابق، وصول البلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج وتصنيع "الرادارات الكاشفة عن الطائرات الخفية والقدرة على مواجهة الحرب الالكترونية".

Iran has put Two More 3-dimensional detection Ghadir long-range radar into operation. With approximate range of 1,100 km the radar can detect targets with low RCS. Number of systems as of today - 8. pic.twitter.com/vIjNCBQIEZ — Tal Inbar (@inbarspace) October 6, 2020

وتتصدر إيران المرتبة العاشرة عالميا من ضمن الدول العشرين الرئيسية في العالم التي تعمل في مجال إنتاج الرادارات، بحسب المصدر.