اختبار بندقية "أ كيه-74إم" الروسية في البرد والماء والغبار...فيديو

أولاً، تم وضع البندقية في غرفة خاصة للتدفئة والمطر - وهي غرفة يتم فيها محاكاة ظروف العاصفة المطيرة الاستوائية. على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة والحرارة العالية، تعامل السلاح مع واجباته بشكل مثالي، وأطلق النار دون إخفاق. ثم دخلت نفس "البندقية" إلى حجرة، حيث يوجد الغبار الناعم. لكن حتى بعد ذلك، لم تتعطل واستمرت في العمل.

ثم تم تجميد نسخة أخرى من AK-74M عند درجة حرارة -50 درجة مئوية. تم تسليمها إلى ميدان الرماية في حالة متجمدة، وأكدت البندقية الهجومية فعاليتها باعتبارها السلاح الأكثر موثوقية في فئتها.