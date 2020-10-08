أحدث كورفيت روسي تكمل المرحلة الأولى من اختبارات المصنع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أحدث كورفيت من المشروع 20380 "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينجابوف"، التي تم بناؤها في حوض بناء السفن في مصنع أمور لأسطول المحيط الهادئ، أكملت المرحلة الأولى من التجارب البحرية في بحر اليابان.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع: "في غضون 10 أيام، قام ممثلو فريق اختبارات المصنع، جنبًا إلى جنب مع طاقم السفينة والمتخصصين من أسطول المحيط الهادئ، بتقييم خصائص السرعة والقدرة على المناورة للسفينة من أجل الامتثال للخصائص المعلنة، ومراقبة تشغيل أنظمة وآليات السفينة، ومعدات الملاحة والراديو".

وأضافت الوزارة أن طائرات إيل-38 المضادة للغواصات ومروحية كا-72بي إر التابعة لطيران أسطول المحيط الهادئ أمنت تحركات السفينة في ساحات التدريب البحري.

عادت السفينة الحربية إلى قاعدة التسليم في حوض بناء السفن في أمور في فلاديفوستوك، بعد أول خروج مستقل إلى البحر، حيث بدأت الاستعدادات للمرحلة التالية من الاختبار. في الأشهر المقبلة، سيتعين على المتخصصين التحقق من عمل مجمع طيران السفينة وأسلحة الكورفيت.

ومن المقرر أن تدخل السفينة الحربية إلى أسطول المحيط الهادئ في ديسمبر من هذا العام.