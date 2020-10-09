كلاشنيكوف تعرض مسدسا جديدا للشرطة... فيديو

انتشر على الإنترنت مقطع فيديو يظهر الخصائص التكتيكية والتقنية لمسدس جديد "ليبيديف" (بي إل كي) مخصص للشرطة الروسية. يُظهر الفيديو، الذي أعدته الخدمة الصحفية لمجموعة شركات كلاشينكوف، بالتفصيل جميع معايير مسدس "ليبيديف".

يشار إلى أن السلاح الجديد مصمم رقميًا بالكامل. في البداية، تم تطوير "هيكل التحكم" - السبطانة الرئيسية، والقبضة، والزناد. ثم أضيفت المكونات المركبة التي خضعت للتحليل الرياضي للأداء.

والنتيجة مسدس بقبضة مريحة، ودقة عالية في إطلاق النار والقدرة على إطلاق نار بسرعة عالية. وزن السلاح 710 غ المخزن 14 طلقة عيار 9 ملم.

اجتاز مسدس ليبيديف بنجاح اختبارات الحكومة واختبره الحرس الوطني الروسي.