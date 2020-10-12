كوريا الشمالية تعرض نظام دفاع جوي يشبه كثيرا نظام "إس-400"... صور

تم عرض نظام شبيه إلى حد بعيد بنظام "إس-400"، لم يذكر اسمه، مع العديد من المنتجات الجديدة التي قُدِّمت في العرض بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

تم تقديم صاروخ باليستي عابر للقارات "هواسونغ -15"، ودبابة جديدة، وأنظمة صاروخية تكتيكية وأنظمة مدفعية، وبزات عسكرية. ومع ذلك، فإن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى الجديد - الذي يشبه بشكل كبير "إس-400" - هو أحد أهم الإضافات إلى ترسانة كوريا الشمالية، وفقًا لما ذكرته MilitaryWatch.

حتى الآن، كان الرائد في الدفاع الجوي للبلاد هو أنظمة إس-300 الروسية المحسنة، التي تم الحصول عليها في مطلع القرن، ومجمع الدفاع الجوي Pyongae-5 من تصميمه الخاص. دخلت الأخيرة الخدمة في 2016-2017، وهي تستخدم منصات إطلاق متحركة بصاروخين ويعتقد أن مداها يتراوح بين 160 و180 كيلومترًا.

نظام الدفاع الجوي الجديد الذي تم عرضه في العرض (لم يتم الكشف عن اسمه) يذكرنا جدًا بمجمع إس-400 الروسي بعيد المدى. تم عرض رادارات متنقلة معه، لكن لا يُعرف ما إذا كان النظام الكوري يستخدم رادارات خارجية تعمل في نطاقات مختلفة، كما يفعل إس-400، أو يعمل بنظام كشف قياسي أبسط، مثل باتريوت الأمريكي. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصواريخ التابعة لكوريا الديمقراطية قادرة على التوجيه المزدوج - الحراري والرادار.

بالنظر إلى أن إس-300في4 وإس-400 الروسيين قادران على إسقاط الأهداف على مسافة حوالي 400 كيلومتر، والصاروخ الصيني HQ-9B حوالي 300 كيلومتر، فإن النظام الكوري الجديد يقدر مداه بـ250 كيلومترًا.