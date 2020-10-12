كوريا الشمالية تعرض نظام دفاع جوي يشبه كثيرا نظام "إس-400"... صور

تم تقديم صاروخ باليستي عابر للقارات "هواسونغ -15"، ودبابة جديدة، وأنظمة صاروخية تكتيكية وأنظمة مدفعية، وبزات عسكرية. ومع ذلك، فإن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى الجديد - الذي يشبه بشكل كبير "إس-400" - هو أحد أهم الإضافات إلى ترسانة كوريا الشمالية، وفقًا لما ذكرته MilitaryWatch.
حتى الآن، كان الرائد في الدفاع الجوي للبلاد هو أنظمة إس-300 الروسية المحسنة، التي تم الحصول عليها في مطلع القرن، ومجمع الدفاع الجوي Pyongae-5 من تصميمه الخاص. دخلت الأخيرة الخدمة في 2016-2017، وهي تستخدم منصات إطلاق متحركة بصاروخين ويعتقد أن مداها يتراوح بين 160 و180 كيلومترًا.
Новый корейский зенитный комплекс. Фото: https://t.co/wCHNcjNad1 pic.twitter.com/lvNiVftTnl
— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 12, 2020
نظام الدفاع الجوي الجديد الذي تم عرضه في العرض (لم يتم الكشف عن اسمه) يذكرنا جدًا بمجمع إس-400 الروسي بعيد المدى. تم عرض رادارات متنقلة معه، لكن لا يُعرف ما إذا كان النظام الكوري يستخدم رادارات خارجية تعمل في نطاقات مختلفة، كما يفعل إس-400، أو يعمل بنظام كشف قياسي أبسط، مثل باتريوت الأمريكي. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصواريخ التابعة لكوريا الديمقراطية قادرة على التوجيه المزدوج - الحراري والرادار.
بالنظر إلى أن إس-300في4 وإس-400 الروسيين قادران على إسقاط الأهداف على مسافة حوالي 400 كيلومتر، والصاروخ الصيني HQ-9B حوالي 300 كيلومتر، فإن النظام الكوري الجديد يقدر مداه بـ250 كيلومترًا.
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